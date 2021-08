Tutti i fan di Stranger Things sicuramente saranno a conoscenza del fatto che c’è stata una grande attesa per quanto riguarda l’arrivo della quarta stagione della serie. Di fatto, il nuovo ciclo di episodi è stato annunciato dopo tantissimo tempo, soprattutto a causa dell’emergenza sanitaria che ha fatto sì che il tutto venisse alla luce con un notevole delay.

Proprio per questo, grazie ad una nuova intervista del produttore della serie Shawn Levy ad un sito web molto autorevole, ci sono nuove informazioni riguardo i motivi di questa attesa così lunga.

Stranger Things: le dichiarazioni di Shawn Levy tolgono alcuni dubbi sulla quarta stagione

Ecco le parole di Levy: “Questo posso farlo! Grazie per non avermi chiesto una data di uscita perché sono già stato citato erroneamente (anche se in maniera leggera) questa settimana su quell’argomento. Dirò solo che siamo in ritardo da molto tempo, e i fratelli Duffers e io vogliamo condividere la quarta stagione con il mondo tanto quanto il mondo vuole vedere il nuovo ciclo di episodi. Parte di ciò che sta richiedendo tempo è collegato a molto prima dell’arrivo del Covid e la pandemia. La stagione quattro infatti è stata creata e costruita per essere di gran lunga la stagione più ambiziosa, cinematografica, tentacolare ed epica che abbiamo mai fatto. Non di poco, ma di molto! La complessità del nuovo capitolo, anche prima che affrontassimo tutti gli ostacoli e le sfide di una pandemia, sta richiedendo molto tempo perché è un lavoro mastodontico e vale davvero la pena aspettare”.

Tra le interviste che hanno suscitato maggiore interesse in questi mesi c’è sicuramente quella del coordinatore degli stunt Hiro Koda, il quale ha detto: “Tutto quello che posso dirti è che la quarta stagione è… è più oscura. Sarà epica. Ci saranno molte grandi sorprese e ci saranno tutte le tue persone preferite. Sarà così bella. È così epica. Ho avuto modo di leggere quasi otto script ora, quindi è davvero fantastica. Non so quanti ne avremo”.

Di seguito, ci sono anche anche le parole di una delle protagoniste di punta, Sadie Sink:

“Penso che la vera parte difficile sia stata semplicemente adeguarsi alle nuove regole e ai regolamenti che erano in vigore sul set. È stato un grande aggiustamento. Ma sì, penso che fossimo tutti così grati di poter lavorare. E lavoriamo da un po’ di tempo e stiamo creando qualcosa di veramente straordinario.

La portata dello spettacolo diventa sempre più grande ogni anno, quindi sì, è stato davvero incredibile vedere dove stanno andando con la trama. È davvero fantastico quest’anno. La posta in gioco sarà molto più alta, più di quanto non sia mai stata.”