Di gente strana in giro ce n’è, ma disposta a spendere una fortuna per due oggetti così costosi di cui vi parleremo in questo articolo ha dell’incredibile. Preparatevi a scoprire qualcosa di cui non riuscirete a farvene una ragione. Infatti, tra gli oggetti costosi più strani al mondo siamo riusciti a scovare per voi un posto auto a Hong Kong e un hamburger in Olanda. Ecco tutti i dettagli di ciò che non solo pare strano, ma addirittura impossibile.

Oggetti costosi: i più strani sono un posto auto a Hong Kong e un hamburger in Olanda

Quanti di voi, che abitano a Milano e nelle grandi metropoli, non farebbero carte false per avere un posto auto tutto per loro. Minuti interminabili a cercare un parcheggio sotto casa per poi finire a qualche chilometro di distanza e, magari, l’indomani trovare la vettura segnata da qualche “somaro” che l’ha rigata. Tuttavia sareste disposti a pagarlo 1 milione di dollari?

Non ci crederete mai, ma tra gli oggetti più costosi al mondo c’è proprio un posto auto che è stato venduto a Hong Kong per una cifra spaventosa. A confermarlo è Bloomberg che lo ha individuato proprio a fianco del grattacielo più importante della città, il “The Center“.

Ok che si tratta di uno di quegli oggetti introvabili, ma diventare così costoso da essere venduto a 1 milione di dollari, a noi comuni mortali sembra un’esagerazione. Ad ogni modo il venditore si è portato a casa un bel guadagno e l’acquirente, contento, potrà parcheggiare senza problemi. Inoltre potrà diventare una forma di investimento se un giorno non gli servisse più e lo volesse mettere in vendita.

Ora però arriva il bello. Quello di cui vi parleremo ora, non esiste più tra gli oggetti costosi, o meglio prima c’era, ma essendo commestibile è finito prima in pancia e poi chissà dove. Si tratta di un hamburger. La notizia è stata riportata il mese scorso da Rai News:

“Lo chef Robbert Jan de Veen del ristorante De Daltons a Voorthuizen, nei Paesi Bassi, ha confezionato l’hamburger più costoso al mondo: un panino da 6mila dollari. De Veen ha deciso di confezionare l’hamburger più costoso per un solo consumatore, e ci è riuscito. L’hamburger monodose contiene ingredienti di lusso: un tortino di manzo Wagyu, foglia d’oro commestibile e panino con infuso di Dom Pérignon, caviale Beluga e salsa bbq scotch Macallan“.