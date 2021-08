L’ultimo rapporto pubblicato da Reports and Data è un lavoro di ricerca meticolosa sull’industria globale delle leghe a base di titanio e acciaio.

L’analisi vuole approfondire il rapporto sulla struttura centrale del settore per evidenziare i suoi segmenti chiave e vari fattori microeconomici e macroeconomici che influenzano la crescita.

Si prevede che il mercato delle leghe a base di titanio raggiungerà i 7.449,4 milioni di dollari entro il 2028. Il titanio è un metallo di transizione ad alta resistenza e bassa densità. Il metallo è eccezionalmente resistente alla corrosione causata dalla regione acquatica, dall’acqua di mare e dal cloro.

Le proprietà metallurgiche del titanio lo rendono il metallo preferito per molte applicazioni diverse, tra cui industriale, lavorazione chimica, aerospaziale, nautica, sportiva, medica e beni di consumo.

Grazie alla sua caratteristica di biocompatibilità, è ampiamente utilizzato nel corpo umano, come casi di pacemaker, impianti dentali, impianti di anca e ginocchio e placche craniofacciali, tra gli altri. Pertanto, si prevede che l’aumento dell’applicazione del titanio nell’industria medica e sanitaria e nell’aerospaziale stimolerà la domanda a livello globale.

Perche’ continuera’ ad essere utilizzato

Poiché le leghe a base di titanio hanno caratteristiche di resistenza alla corrosione nell’acqua di mare, vengono spesso utilizzate per realizzare componenti di imbarcazioni come sartiame e alberi dell’elica. Sono utilizzati anche nei missili, nell’aerospaziale e nei razzi. Trova le sue applicazioni anche nella scienza biomedica. Sono molto utili anche negli impianti di produzione chimica e industriale.

La regione Asia-Pacifico rappresenta la quota maggiore del 35,3% del mercato nel 2020. Inoltre e’ presente una crescente domanda di leghe a base di titanio nei paesi in via di sviluppo dell’Asia Pacifico come India e Cina.

Le aziende chiave che parteciperanno allo sviluppo sono: Zimmer Biomet, ATI Metals, Dentsply, United Titanium, Inc., TOHO TITANIUM CO., LTD, Invibio, OSAKA Titanium, Wright Medical Group NV, DSM Biomedical, Heraeus Medical Components, Carpenter Technology, Global Titanium Inc., Allegheny Technologies e molti altri.