L’autunno sarà una stagione particolarmente ricca di sorprese per gli utenti di Netflix. L’attenzione di grande parte del pubblico è concentrata infatti sul titolo più atteso, da un anno a questa parte: La casa di carta. Dopo più di 15 mesi dall’uscita della quarta stagione, la popolare serie tv è pronta a tornare con gli episodi che metteranno la parola fine al ciclo narrativo.

La casa di carta, a Settembre e Dicembre i nuovi episodi

Prevista in primavera, l’uscita de La casa di carta è stata rimandata a causa dei protocolli sanitari e delle regole contro la pandemia che ne hanno rallentato le riprese ed anche la fase di post produzione.

La fine delle riprese con l’addio al set da parte dei protagonisti è arrivato nel mese di Giugno. L’annuncio di Netflix sull’uscita della serie tv è stato accompagnato da una serie di locandine promozionali, a scandire l’attesa dell’evento.

La notizia è che la quinta stagione de La casa di carta non arriverà in una sola data, ma sarà divisa in due parti. La prima parte della quinta stagione sarà disponibile a partire dal 3 Settembre 2021.

Per quanto concerne la seconda parte, invece, Netflix ha calendarizzato gli ultimi episodi de La casa di carta in un periodo molto caldo della sua programmazione: il mese di Dicembre. La conclusione de La casa di carta chiuderà il ciclo narrativo, ma potrebbe non significare l’addio ad alcuni dei personaggi più amati. Netflix infatti sta pensando ad alcuni spin off della celebre serie tv da proporre già a partire dal 2022.