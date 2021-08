A partire dallo scorso 16 agosto 2021 i già clienti Kena Mobile che non hanno un bundle di offerte mobile attive o con Minuti, SMS e Giga disponibili non sufficienti, possono attivare la nuova opzione Kena Full a 6 euro al mese.

L’opzione Kena Full si rinnova automaticamente se il credito residuo sulla SIM è sufficiente, salvo disdetta in qualsiasi momento da parte del cliente Kena Mobile. Scopriamo insieme cosa prevede.

Kena Mobile: ecco l’opzione Full a 6 euro al mese

L’opzione Kena Full prevede ogni mese 1000 minuti di traffico voce verso tutti i numeri nazionali, 100 SMS verso tutti i numeri nazionali, 70 Giga di traffico internet mobile nazionale in 4G con velocità fino a 30 Mpbs in download e in upload a 6 euro al mese. I dati inclusi nell’opzione sono conteggiati a scatti anticipati da 1 KB. In caso di superamento della soglia mensile di Minuti, SMS e dati inclusi (a meno di opzioni aggiuntive attive) o in caso di offerta non rinnovata o assente si applicheranno le condizioni del Piano Base Kena.

Il piano tariffario base a consumo di Kena Mobile si chiama Piano Base Kena e prevede: traffico voce di 35 centesimi di euro al minuto verso tutti i numeri nazionali, senza scatto alla risposta; gli SMS a 25 centesimi di euro verso tutti i numeri nazionali; Internet a consumo 50 centesimi di euro a scatti anticipati di 50MB. L’opzione Kena Full è attivabile principalmente se sull’utenza è già attiva un’offerta. Anche i già clienti Kena Mobile che sono rimasti senza un’offerta principale attiva possono attivare l’opzione Kena Full. L’attivazione è disponibile anche dall’app Kena Mobile nella sezione “opzioni“.

Le offerte Kena sono valide anche in Roaming nei Paesi dell’Unione Europea (e nel Regno Unito per adesso), con possibilità di utilizzare i minuti e gli SMS illimitati alle stesse condizioni nazionali. Per il traffico dati è previsto invece un limite mensile, per il 2021 pari a 4,5 Giga con Kena Full. Per scoprire maggiori dettagli visitate il sito ufficiale dell’operatore.