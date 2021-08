A quanto pare non c’è pace per gli community Android, dopo il ritorno di Joker infatti, un nuovo malware sta gettando scompiglio negli utenti, stiamo parlando di FlyTrap, un nuovo software malevolo individuato dagli sviluppatori di Zimperium che stando alle analisi sembrerebbe in circolazione perfino da Marzo, solo che il nuovo codice è stato individuato in queste settimane, quando aveva ormai infettato decine di migliaia di accounts in oltre 144 paesi.

Si tratta dunque di un nuovo malware che come tale, punta a derubarvi, in questo caso la preda sono le credenziali di accesso Facebook, molto gradite agli hackers dal momento che consentono un furto di identità, utilizzabile poi per attività illecite varie e dunque da camuffamento.

Le app infette e subdole

Ecco le app vettore di FlyTrap:

GG Voucher (com.luxcarad.cardid)

Vote European Football (com.gardenguides.plantingfree)

GG Coupon Ads (com.free_coupon.gg_free_coupon)

GG Voucher Ads (com.m_application.app_moi_6)

GG Voucher (com.free.voucher)

Chatfuel (com.ynsuper.chatfuel)

Net Coupon (com.free_coupon.net_coupon)

Net Coupon (com.movie.net_coupon)

EURO 2021 Official (com.euro2021)

Il modus operandi di questo malware è tra l’altro alquanto subdolo, esso si spaccia come app coupon per le maggiori piattaforme a pagamento, solo che al momento propizio, richiedono di confermare l’identità effettuando l’accesso Facebook, momento in cui le vostre credenziali vengono prelevate senza lasciarvi scampo.

Il consiglio è ovviamente di badare alle applicazioni coinvolte e non scaricarle, oppure di disinstallare tutto immediatamente se già presenti all’interno del device, fate attenzione a questo tipo di app che richiedono l’accesso Facebook, verificate che prima siano certificate, basta una semplice ricerca sul web ed il gioco è fatto.