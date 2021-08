Gli sconti attivati da Euronics vi faranno davvero impazzire, alcuni dei migliori prodotti in circolazione nascondono prezzi veramente molto più bassi del normale, con riduzioni notevoli rispetto all’originario listino, grazie anche alla presenza di offerte quasi mai viste prima.

Spendere poco con Euronics potrebbe essere davvero molto più semplice del previsto, a patto che comunque abbiate la possibilità di recarvi personalmente in uno dei tantissimi punti vendita sul territorio nazionale di proprietà del socio Euronics Bruno, non altrove o sul sito ufficiale. I prodotti sono tutti commercializzati con garanzia della durata di 24 mesi, la quale dovrà essere esercitata nelle medesime location d’acquisto.

Euronics: il volantino più inaspettato

Il volantino Euronics nasconde al proprio interno alcune ottime occasioni da non lasciarsi sfuggire, tra queste spiccano chiaramente una lunga serie di prodotti molto economici, in vendita a prezzi che non superano i 399 euro. I modelli più interessanti toccano Oppo Reno 4Z, Oppo A94, Xiaomi Mi 11 Lite, Oppo Find X3 Lite, Xiaomi Redmi 9A, Xiaomi Redmi 9C, Oppo A53s, Asus ZenFone 3 AR e Xiaomi Redmi Note 10S.

Il top di gamma da non perdere assolutamente di vista è chiaramente l’Apple iPhone 12 Pro Max, uno smartphone incredibile, anche nel prezzo, data la richiesta attuale di 1189 euro per il suo acquisto definitivo.

Maggiori dettagli in merito al volantino Euronics sono disponibili per voi nelle pagine che potete trovare nell’articolo, ricordando comunque che non potranno essere sfruttati gli stessi prezzi in ogni negozio.