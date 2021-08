CoopVoce: le offerte Evo sono ancora disponibili per pochi euro al mese

Sono ormai talmente numerosi i gestori che popolano il mondo della telefonia mobile italiana che sarebbe difficile fare una scelta piuttosto che un’altra. Alcune aziende sono diventate molto famose grazie soprattutto alla loro strategia, magari anche avendola elaborata dopo.

Tra tutti i provider migliori quello che si è dimostrato più caparbio e in grado di migliorarsi è stato certamente CoopVoce. La sua strategia prima risultava carente sotto vari punti di vista, dal momento che le promo avevano prezzi molto bassi ma contenuti troppo esigui per attirare una buona fetta di pubblico. Oggi la situazione è cambiata nettamente rispetto al passato, dal momento che i contenuti sono aumentati di gran lunga. A testimoniarlo sono le varie offerte disponibili sul sito ufficiale, quelle che prendono il nome di Evolution. Si tratta di tre promo diverse ma appartenenti alla stessa famiglia, la quale non cambia mai nei prezzi e nei contenuti.

CoopVoce: ancora disponibili le tre promo della linea Evolution

EVO 50

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

50 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: soli 9,50 euro al mese per sempre

EVO 10

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

10 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: 5,90 euro al mese per sempre

EVO Voce&SMS