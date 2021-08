Il nuovo volantino Coop e Ipercoop nasconde agli utenti sconti veramente incredibili, i quali permettono la possibilità di accedere ad ottimi prodotti di tecnologia generale, spendendo sempre meno del previsto, o comunque non richiedendo mai esborsi troppo elevati.

Il risparmio è dietro l’angolo per milioni di consumatori, grazie alla nuova campagna promozionale, i prezzi sono bassi e sono irresistibili, ma solo ed esclusivamente nei punti vendita sparsi per il territorio nazionale. Gli acquisti, infatti, non possono essere completati direttamente sul sito, obbligando i clienti a recarsi fisicamente in negozio, entro la data preposta. Il prodotto su cui si basa l’intero volantino, lo ricordiamo, è distribuito con garanzia legale della durata di 24 mesi, e sopratutto in versione completamente no brand, ciò sta a significare che l’aggiornamento viene tempestivamente rilasciato dal produttore, non da uno degli operatori telefonici.

Coop e Ipercoop: quali sono i migliori sconti

I migliori sconti del volantino Coop e Ipercoop affondano le proprie radici direttamente nel Samsung Galaxy A12, uno smartphone che non necessita assolutamente di presentazioni, caratterizzato da un prezzo veramente concorrenziale, pari a soli 149 euro.

La scheda tecnica ne dimostra tutta la qualità generale, parlando comunque di un prodotto con pannello da 6,5 pollici di diagonale, processore octa-core, 4 fotocamere nella parte posteriore, 4GB di RAM e 64GB di memoria interna, con naturalmente sistema operativo Android, senza dimenticarsi della batteria da ben 5000mAh, in grado di garantire una autonomia decisamente superiore alla media.