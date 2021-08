Contatori modificati: risparmiare illegalmente sulla bolletta, a cosa si va incontro?

Nel mondo esiste l'onestà e l'astuzia. Purtroppo quest'ultima prevale nella maggior parte dei casi e a volte può sfociare in doppi fini non proprio legali. Ne sono l'esempio i contatori, che ogni giorno vengono modificati per poter risparmiare sulla bolletta. Ecco le tecniche più utilizzate e le conseguenze.