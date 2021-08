Il nuovo volantino Carrefour ha tantissime offerte molto speciali su cui potersi appoggiare per riuscire a risparmiare molto più del previsto, grazie sopratutto alla campagna denominata “15 giorni di follie”, attiva ovunque sul territorio nazionale.

Spendere poco con Carrefour può davvero sembrare molto più semplice del previsto, gli acquisti possono essere effettuati solamente in negozio, non sul sito ufficiale o da altre parti in Italia. Tutti i prodotti sono commercializzati con garanzia della durata di 24 mesi, la quale dovrà essere necessariamente esercitata nei singoli punti vendita, e gli smartphone sono tutti in vendita in versione no brand, quindi con aggiornamenti tempestivamente rilasciati dal produttore, non dall’operatore telefonico.

Carrefour: occasioni a non finire per tutti

Spendere poco con Carrefour è veramente molto semplice, soprattutto se siete alla ricerca della migliore occasione per riuscire a risparmiare, e non volete acquistare un vero e proprio top di gamma della telefonia mobile. I migliori modelli in promozione riguardano Samsung Galaxy A12, TCL 20L, Alcatel 1SE 2020, Xiaomi Redmi Note 10S, Xiaomi Redmi Note 10 Pro, Oppo Find X3 Lite, Xiaomi Redmi Note 9T e similari, tutti con prezzi che non vanno oltre i 379 euro previsti per il Find X3 Lite.

Sempre all’interno dello stesso volantino risultano essere presenti anche modelli altrettanto interessanti, ma legati a categorie merceologiche completamente differenti, per questo motivo raccomandiamo caldamente di aprire quanto prima le pagine del volantino sottostante, in questo modo potrete scoprire ogni singolo sconto pensato da Carrefour.