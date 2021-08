Già da qualche settimana è iniziata una vera e propria guerra commerciale tra Boeing e Airbus per avere la prima commessa di Ita, la compagnia che andrà a sostituire Alitalia. Pare che sul piatto siano stati messi ben 81 aerei di linea in procinto di essere consegnati e Ita avrà l’opportunità di scegliere se fermarsi in Europa e avvantaggiare Airbus o scegliere definitivamente Boeing.

Questo perché tra Boeing e Airbus è incominciata una vera e propria battaglia, poiché Ita deve acquistare degli aerei di linea per affrontare il tutto. Il suo primo volo è stato programmato per il prossimo ottobre e pare per quella data la campagna di acquisti dei nuovi velivoli dovrà essere già stabilita. Attualmente Airbus è in vantaggio, essendo che garantisce risparmio ed ecologia.

Boeing prepara la contromossa ad Airbus

Nonostante ciò che abbiamo detto, Boeing non ha di certo deciso di rimanere ferma a guardare. Infatti, l’azienda ha deciso di riuscire a convincere Ita con dei prezzi altamente competitivi e, essendo che Ita è nuova del campo, sarà un elemento che verrà preso senza ombra di dubbio in grande considerazione.

Boeing a quanto pare ha avanzato un offerta che vale circa poco meno di 6 miliardi di dollari, con uno sconto che potrebbe andare a variare tra il 60 e il 70%. Oltre a questo, un’altra cosa che per Ita potrebbe essere vantaggiosa è senza ombra di dubbio la manutenzione inclusa. Infine, Boeing potrebbe convincere tutti dando in omaggio l’addestramento dei piloti per volare con i suoi modelli. La battaglia commerciale ha ormai inizio.