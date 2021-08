Domani Marvel’s: Avengers lancera’ la nuova espansione del gioco War for Wakanda, un add-on basato su Black Panther che lo aggiunge come nuovo eroe del roaster. Aggiunta anche Wakanda come zona giocabile, insieme a nuovi contenuti della storia, nemici, bottino e altro ancora.

Inoltre, sembra che lo sviluppo del gioco non si fermerà dopo Wakanda. Sappiamo per certo che, perlomeno, Crystal Dynamics è contrattualmente obbligata a produrre Spider-Man per il suo accordo esclusivo con Sony. E dovrebbero implementare altri aggiornamenti come la minaccia di livello Omega e una modalità di pattuglia.

Le informazioni sul nuovo personaggio

Black Panther può immagazzinare energia cinetica, che può usare per alimentare una “esplosione percussiva” intorno a lui. Questa esplosione allontana i nemici da T’Challa e aumenta i suoi danni in mischia. Inoltre può anche balzare sui suoi nemici, colpendoli e tenendoli bloccati.

Come tutti gli eroi di Marvel’s Avengers, Black Panther ha un attacco a distanza. T’Challa può lanciare pugnali ai nemici, che si incastrano nei nemici e li inducono a subire maggiori danni in mischia per un breve periodo.

Una delle abilità di Black Panther gli consente di lanciare i Kimoyo, che possono curare gli alleati o danneggiare i nemici. L’abilità d’assalto di Black Panther è King’s Mercy. Quando attivato, T’Challa creerà e lancerà una lancia contro i nemici. Questo blocca i nemici al muro per impostazione predefinita, ma i giocatori possono personalizzare la mossa percreare combo davvero pericolose. E infine, può evocare Bast, lo spirito del dio pantera, per aiutarlo a combattere con lui.

War for Wakanda includerà anche il paese di Wakanda come nuovo bioma della missione e i giocatori potranno esplorare il palazzo di Black Panther come nuovo avamposto. Oltre ai nuovi contenuti di War for Wakanda, i giocatori noteranno miglioramenti dell’interfaccia utente e altre modifiche al gioco. Ad esempio, i giocatori ora possono modificare le abilità, l’armatura e i cosmetici dei personaggi tramite un unico menu.

War for Wakanda è gratuito per tutti i giocatori che possiedono Marvel’s Avengers, ma Crystal Dynamics offrirà più nuove skin per eroi, tra cui 40 abiti per Black Panther. Se gli altri eroi di Marvel’s Avengers sono indicativi, alcuni di questi abiti saranno guadagnabili nel gioco, mentre altri costeranno soldi veri.