Il nuovo volantino Bennet ha davvero tantissimi sconti speciali, i prezzi sono bassi e permettono agli utenti di accedere a tanti prodotti di qualità, senza mai essere costretti a spendere cifre troppo elevate. La campagna promozionale, lo ricordiamo, risulta essere disponibile solo ed esclusivamente nei singoli punti vendita, non da altre parti in Italia.

Coloro che vorranno accedervi saranno costretti a recarsi fisicamente in negozio per completare l’acquisto, tutti i prodotti sono commercializzati con garanzia legale della durata di 24 mesi, e sopratutto sono disponibili in versione completamente sbrandizzata, nel caso della telefonia mobile.

Bennet: spendere poco è davvero semplicissimo

Il top di gamma da non perdere assolutamente di vista da Bennet è l’ottimo Apple iPhone 11, uno smartphone unico nel proprio genere, caratterizzato da specifiche di altissimo livello, ed un appeal molto allettante, nonostante sia presente sul mercato da ormai più di un anno. Il prezzo finale di vendita è ridottissimo, in confronto alle prestazioni offerte, basteranno 499 euro per il suo acquisto.

Gli utenti che invece vorranno affidarsi ad uno smartphone decisamente più economico, potranno decidere di acquistare uno a scelta tra samsung Galaxy A02 o Xiaomi redmi Note 9, entrambi veramente interessanti, sopratutto se pensate che saranno necessari al massimo 159 euro, per avere tra le mani la variante completamente sbrandizzata.

Ogni altra informazione in merito al volantino Bennet è rimandata direttamente alle pagine che potete trovare elencate nell’articolo, scoprirete anche altri prezzi legati a categorie merceologiche completamente differenti.