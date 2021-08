Il mercato degli smartphone è senza alcun dubbio il più variegato e completo che esista, le varie aziende coinvolte infatti ogni anno immettono numerosissimi modelli in grado di accontentare tutte le fasce di utenza, da quelle che devono tirare i conti con delle finanze ristrette a quelli che invece possono contare su risorse illimitate e dunque non badano a spese.

In questo mosaico di varietà però, non abbiamo solo i modelli recenti a farla da padrone, a fare mercato sono presenti infatti anche i modelli del passato, parliamo ovviamente del collezionismo e di quei cellulari che da soli hanno fatto da pietra miliare nella storia della telefonia, questi ultimi per il collezionista giusto possono valere una fortuna e non sono nemmeno così rari da avere tra le mani, vediamoli insieme.

I modelli di maggiore valore