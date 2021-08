Unicredit: di truffe ne è pieno il mondo, ma questa è incredibilmente astuta

Le truffe sono sempre esistite, e la cosa brutta è che a queste non c’è via di salvezza se non l’attenzione. Inoltre, il numero di utenti colpiti è in continuo aumento; la maggior parte sono clienti di banche come UniCredit, istituto a cui molti Italiani oggi si affidano. La tecnica di raggiro è sempre la stessa, ma si perfeziona di giorno in giorno: il phishing, un metodo efficace che permette al truffatore di attaccare la vittima attraverso delle email ben scritte.

Truffa UniCredit: la mail che inganna le vittime più ingenue

Come identificare la truffa UniCredit? Nella mail dei truffatori in falsi abiti bancari, è scritto:

“Gentile cliente UniCredit, con questa email ti informiamo che abbiamo disattivato tutte le operazioni online con la tua carta di credito e le funzioni del tuo conto UniCredit.

Questo ti impedirà di poter effettuare pagamenti online con la tua carta di credito, ricevere o inviare denaro tramite bonifico bancario e tanto ancora.

Per sbloccare il tuo account e la tua carta di credito per i pagamenti online, devi confermare alcune delle tue informazioni come il tuo numero di telefono e il codice di adesione.

Per fare ciò, visita la nostra pagina dedicata ai controlli e agli aggiornamenti, cliccando sul LINK seguente.

ACCEDI ALL’AREA SERVIZI DI UNICREDIT