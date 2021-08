TIM rappresenta il centro dell’offerta per lo streaming televisivo nell’anno sportivo che sta per partire. Il provider italiano, anche in nome delle sue partnership con le grandi compagnie del settore in Italia – da Mediaset a DAZN – assicurerà a tutti i clienti un’offerta di calcio e sport a costi molto vantaggiosi.

TIM, le due migliori offerte per la Serie A e la Champions

Tutti gli abbonati TIM di base potranno gustarsi tutte le partite della Serie A, attraverso la piattaforma DAZN, che ha acquistato i diritti nel prossimo triennio. A loro volta i clienti di TIM avranno anche accesso a tutti i contenuti della piattaforma TIMvision ed inoltre il decoder chiamato TIMvision Box – che assicura la visione di DAZN in streaming – sarà assicurato agli utenti completamente a costo zero.

Non solo la Serie A. La grande sorpresa di TIM è che anche tutta la prossima edizione della Champions League sarà visibile attraverso le sue offerte. Oltre a DAZN, il provider ha ufficializzato anche la sua collaborazione con Mediaset ed in particolare con la piattaforma Infinity+ trasmetterà in diretta streaming tutte le partite della massima competizione europea. Con la Serie A e la Champions League, l’intero ticket che unisce TIMvision a DAZN e Infinity sarà disponibile al prezzo finale di 29,99 euro al mese.

Con libero accesso a DAZN e Mediaset, gl abbonati TIM avranno tutto i calcio che conta a loro disposizione, ma ci sono anche altre esclusive. Sempre per il calcio i clienti guarderanno Europa League e Liga Spagnola; per gli altri sport invece spazio al motomondiale, al grande tennis attraverso i canali Eurosport, alle grandi corse di ciclismo e la Serie A di basket.