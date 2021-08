Una nuova serie di voci è emersa di recente suggerendo che il quinto capitolo del franchise di Sly Cooper per PlayStation potrebbe essere in lavorazione. Sebbene la serie sia ferma da da Sly Cooper: Thieves in Time del 2013, sembra che alcuni alla Sony stiano finalmente cercando di farla tornare per la PlayStation 5.

Le voci sono iniziate su 4chan, quando un presunto insider ha affermato che Sucker Punch Productions, che è lo studio che ha sviluppato i primi tre titoli di Sly, avrebbe iniziato i lavori in corso. Questo post è stato rapidamente eliminato, tuttavia, e dato che tutti gli utenti su 4chan sono anonimi, è diventato quasi impossibile sapere se effettivamente fosse vero.

Non molto tempo dopo che si è verificato questo evento, tuttavia, uno degli addetti ai lavori più importanti dell’industria dei videogiochi negli ultimi mesi si è fatto avanti e ha condiviso ciò che ha sentito sulla situazione.

Un probabile ritorno in grande stile

Prendendo in considerazione un thread di Reddit che parlava della precedente situazione di 4chan, Nick Baker, noto per aver condiviso molte importanti notizie sul mondo dei videogiochi nel 2021, ha affermato che in realtà gli è stato detto che anche Sly Cooper potrebbe tornare.

Baker non aveva molte informazioni da condividere su ciò che ha sentito, ma ha riferito che uno studio sembra stia lavorando su un potenziale Sly Cooper 5 al momento. Baker ha sottolineato di aver sentito che Sucker Punch non è il prescelto, il che avrebbe senso dato che è impegnato con Ghost of Tsushima, ma che riceverà sicuramente un seguito in futuro.

Sly Cooper rimane un franchise amato nel cuore di molti fan di PlayStation e, dato quanto tempo è stato assente, avrebbe senso per Sony cercare di riportarlo in qualche modo.

Detto questo, con Sucker Punch probabilmente legato a Ghost of Tsushima per il prossimo futuro, è difficile sapere chi realizzerebbe anche un nuovo gioco di Sly Cooper.