SIM di valore: alcune smart card vi faranno guadagnare delle cifre folli

Ora vi starete chiedendo come sia possibile che alcune SIM abbiano un valore superiore ad altre SIM. Beh, mettetevi l’anima in pace perché è cosi, e tutto dipende dalla sequenza delle cifre contenute nel numero in questione. Tra le SIM di valore più ricercate vi sono ad esempio le scale di numeri (3** -1234567) o la ripetizione delle stesse cifre (3** – 1212121), in quanto ritenute esteticamente interessanti, dunque rare da trovare.

SIM di valore: i numeri venduti all’asta al rialzo da Le Iene

In alcuni casi le SIM di valore divengono preziose per un significato ben più profondo dell’estetica. Diversi collezionisti per esempio spenderebbero oro pur di accaparrarsi il numero contente una data importante che lo coinvolge emotivamente. Ciò che sappiamo, è che il mondo della telefonia è colmo di collezionisti intrepidi e sfegatati. Un collezionista, intervistato nel programma de Le Iene, ha spiegato come la sua passione sia equiparabile a quella di chi colleziona francobolli, oggetti caratteristici o altri generi di cimeli, tenendoli in esposizione senza farne alcun uso.

Le Iene hanno quindi deciso di lanciare una vendita di numeri con le caratteristiche più rare, concessi dal collezionista in intervista. Da qui ha avuto inizio l’asta al rialzo tenutasi su eBay, e il ricavato è stato interamente devoluto in beneficenza all’Istituto Nazionale dei Tumori. Qui di seguito alcune delle vendite di SIM di valore effettuate: