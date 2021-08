Incredibile! Nel mondo della numismatica non ci si annoia mai, ma questa volta non crederete ai vostri occhi. Questa, di cui vi parleremo a breve, è, tra le monete in euro, la più costosa di sempre. Vale quanto uno stipendio medio. Chi ha detto che le monete in euro sono troppo recenti per essere un’opportunità di guadagno, un investimento o semplicemente diventare un pezzo da collezione? Scopriamo insieme tutti i dettagli di questo fantastico conio.

Monete in euro: ecco quella in oro del Vaticano

Ebbene sì, tra le monete in euro da collezione ce n’è una davvero particolare. In oro, taglio da 50 euro, è stata realizzata per omaggiare uno degli Apostoli più importanti del cristianesimo: Paolo di Tarso.

La moneta in questione è la 50 Euro Oro Vaticano “Atti degli Apostoli: Paolo, testimone di Cristo”. Sicuramente si fa prima a descriverla che a leggerne il nome, alquanto lungo. Ma scherzi a parte questa è sicuramente tra le monete in euro commemorative più importanti finora prodotte.

Ne sono stati coniati solamente 1.000 esemplari e questo conferisce alla moneta un’estrema rarità. Si può trovare in vendita su diversi siti specializzati nel settore. Ad esempio, su MyNumi.net è scontata. Sì, perché il suo valore si attesterebbe sui 1.600 euro, mentre sul portale è in vendita, completa di cofanetto ufficiale, a 1.499 euro.

Si tratta di una delle monete rare pensate e prodotte per celebrare un personaggio famoso che, nella storia del cristianesimo è risultato fondamentale per la sua diffusione. Infatti, sul dritto è possibile notare una raffigurazione dell’apostolo Paolo. In alto la scritta “Città del Vaticano” e in basso il valore nominale della moneta. Sul rovescio, invece, lo stemma del Vaticano.

In conclusione, le monete in euro, seppur recenti, possono avere una particolarità da renderle preziose e da collezione. Pensiamo a questa 50 Euro Oro Vaticano “Atti degli Apostoli: Paolo, il Testimone di Cristo”. Un conio davvero speciale realizzato in edizione limitata che nel tempo vedrà la sua quotazione salire ancora di più. Insomma, un ottimo investimento.