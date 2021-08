È ora di cantare “Bella Ciao” un’ultima volta. I rapinatori di banche piu’ famosi di Netflix arriveranno presto sugli schermi di tutto il mondo per concludere il loro ultimo colpo.

Per stuzzicare un po’ di più i fan prima dell’uscita dell’ultima stagione de La Casa de Papel, Netflix ha rivelato sul suo account Twitter ufficiale alcuni poster dei personaggi che confermano i rumors secondo cui la “Parte 5” sarebbe divisa in due capitoli.

I poster rivelano alcuni dei personaggi che tornano in azione, come Denver (Jaime Lorente) e Tokyo (Úrsula Corberó) con in mano delle pistole, Rio (Miguel Herrán) con indosso un giubbotto e con il viso insanguinato, e Il Professore (Álvaro Morte) incatenato a una sedia, il che suggerisce che deve usare il suo ingegno per sfuggire ancora una volta a una situazione mortale.

Lo show sta arrivando al finale

La Casa de Papel ha debuttato originariamente sulla rete spagnola Antena 3. Dopo che Netflix ha acquisito i diritti internazionali, la serie è stata ampliata, poiché 15 episodi sono stati tagliati per formare due stagioni con rispettivamente 13 e 9 episodi, ed è diventata rapidamente un successo mondiale.

Nella storia, un gruppo di criminali si unisce sotto la supervisione del Professore, un individuo molto intelligente che ha pianificato meticolosamente la rapina di due importanti banche, la Zecca Reale di Spagna e la Banca di Spagna.

Tutti i rapinatori indossano una tuta rossa, una maschera di Salvador Dalí e si chiamano con nomi in codice che rendono omaggio a famose capitali del mondo. Ogni rapina in banca è piena di colpi di scena e situazioni sorprendenti che costringono tutti a usare la loro creatività per fuggire dalla polizia.

Il primo volume di La Casa de Papel Capitolo 5 debuttera’ il 3 settembre, mentre gli ultimi cinque episodi della parte 2 usciranno il 3 dicembre.