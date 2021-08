iPhone: sono arrivati i modelli da collezione ecologici e profumati

Spesso qui su Tecnoandroid vi parliamo di smartphone da collezione. Particolari realizzati per fare la differenza e diventare un articolo unico per chi decide di acquistarlo. Oggi vi parleremo di cellulari da annusare. Infatti, sono pronti i nuovi iPhone da collezione. Modelli davvero speciali, completamente ecologici e profumati. Purtroppo però i loro prezzi sono da capogiro! Scopriamoli insieme in questo articolo.