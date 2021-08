Per gli abbonati di Iliad che effettuano il passaggio di rete da altro operatore, l’occasione del momento si chiama Giga 120. La promozione del gestore francese, confermata a listino in estate, è la migliore della stagione con consumi senza limiti per chiamate, SMS e 120 Giga di internet. Il costo, ridotto al minimo, è di 9,99 euro.

Iliad, lo stop previsto per la tariffa da 120 Giga

La Flash 120 rappresenta un’occasione speciale di risparmio e di vantaggio per chi proviene da altro operatore. Purtroppo, però, per l’offerta di casa Iliad è stato scoperto un lato negativo non ancora risolto. La promozione, infatti, non si rivolge al pubblico di tutti coloro che già hanno una SIM operativa con il provider francese. Ancora ogg Iliad non prevede per i vecchi utenti il cambio tariffa.

Tutti coloro che attivano una scheda con Iliad accettando quindi la piena e totale corrispondenza tra il piano tariffario e la propria ricaricabile base. Il vincolo alla prima ricaricabile è quindi ancora operativo. Questa politica commerciale ha portato ad una serie di clienti particolarmente svantaggiati. Ad esempio i titolari di Giga 50 o Giga 40 ora non hanno la facoltà di passare con semplicità alla più comoda e conveniente promozione Flash 120.

La Flash 120 prevede una via di accesso per tutti gli attuai abbonati del gestore francese, ma essa è assai complessa. I clienti di Iliad dovranno infatti procedere con l’attivazione di una nuova rete e conseguente nuovo numero di telefono. In tal caso la richiesta di sottoscrizione della tariffa può essere effettuata anche online.