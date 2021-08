Green Pass: su Telegram scovata vendita di falsi certificati legali

Da poche settimane è subentrata la questione del Green Pass, e ovviamente non può non essersi portata con sé tutti quei furbetti pronti a guadagnarci su. Come sempre, i mezzi più semplici in cui si insediano questi ultimi sono le app più note come Telegram. Ma non finisce qui, perché dal certificato legale sono nate delle vere e proprie fabbriche (sponsorizzate online) in grado di produrlo da zero. Scopriamo il tutto nei dettagli qui di seguito.

Green Pass: ancora una volta la piattaforma si popola di illegalità

Da marzo ad oggi è cresciuto del 257% il numero di venditori che si servono di Telegram per pubblicizzare i falsi green pass. Per giunta, sebbene inizialmente il costo d’acquisto dei certificati falsi di vaccinazione ammontava a 200 dollari, ora è calato del 50%.