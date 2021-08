A quanto pare per gli tenti Android non c’è mail un minuto di pace, stando a quanto dichiarato dagli sviluppatori dell’azienda di cybersicurezza Zimperium, in circolazione è arrivato un nuovo malware che punta a rubare le vostre credenziali di accesso Facebook in un modo alquanto subdolo.

Questo nuovo malware è stato chiamato FlyTrap, il suo codice non è mail stati rilevato precedentemente e agisce in modo diverso rispetto ad esempio a Joker, si crede che esso sia in circolazione già da Marzo con l’individuazione che è avvenuta soltanto ora, elemento che ha portato all’infezione di migliaia di utenti in ben 144 paesi.

Come agisce e vi deruba

Le applicazioni infette da FlyTrap sono state ovviamente rimosse da Google nel Play Store, solo che la loro circolazione continua dal momento che i markets esterni non badano a fare una pulizia di applicazioni dannose, ecco quali coinvolte:

GG Voucher (com.luxcarad.cardid)

Vote European Football (com.gardenguides.plantingfree)

GG Coupon Ads (com.free_coupon.gg_free_coupon)

GG Voucher Ads (com.m_application.app_moi_6)

GG Voucher (com.free.voucher)

Chatfuel (com.ynsuper.chatfuel)

Net Coupon (com.free_coupon.net_coupon)

Net Coupon (com.movie.net_coupon)

EURO 2021 Official (com.euro2021)

Il suo modus operandi è davvero subdolo, esso infatti si spaccia per app di coupons per le maggiori piattaforme a pagamento, solo che, al momento propizio, vi chiederà di confermare la vostra identità effettuando l’accesso tramite Facebook, sarà proprio in quel momento che esso vi ruberà le credenziali di accesso.

Se quindi avete una delle seguenti applicazioni installate nel dispositivo, procedete alla sua disinstallazione immediata e non scaricate le altre, sono solo dei malware subdoli e pericolosi.