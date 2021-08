Il Buttafuori di euronics è indubbiamente una campagna promozionale davvero molto interessante, sebbene risulti essere attiva solamente in determinati punti vendita, nemmeno sul sito ufficiale dell’azienda. La validità è fissata dal 16 al 31 agosto, per acquisti effettuati solamente in negozio.

Coloro che si vorranno avvicinare ai prezzi effettivamente mostrati a schermo, devono comunque sapere che gli acquisti sono effettuabili solamente nelle location di proprietà del socio Euronics Bruno, entro la data indicata, salvo esaurimento anticipato delle scorte. Tutti i prodotti sono commercializzati con garanzia legale della durata di 24 mesi, da esercitare esclusivamente nei negozi d’acquisto, in grado di coprire solamente i difetti di fabbrica, e nient’altro.

Euronics: tutte le offerte del periodo

Con il Buttafuori gli utenti possono accedere alle migliori promozioni del periodo, anche per quanto riguarda gli smartphone, in particolare sarà possibile acquistare Asus Zenfone 3 AR a 199 euro, Oppo A53s a 169 euro, Xiaomi Mi 11 Lite a 399 euro, Xiaomi Redmi Note 10s a 259 euro, Xiaomi Redmi 9C a 129 euro, Oppo A94 a 299 euro, Oppo find X3 Lite a 389 euro, Oppo Reno 4Z a 249 euro, Oppo A74 a 219 euro, Xiaomi Redmi 9A a 99 euro, iPhone 12 Pro Max a 1189 euro, iPhone 12 a 839 euro, iPhone 12 Mini a 769 euro e similari.

Molto interessanti anche gli sconti attivati sugli indossabili di casa Amazfit, in particolare risulta possibile mettere le mani su Amazfit GTS 2 Mini a 79 euro, GTR 2E a 99 euro, GTR 2 Sport a 149 euro, T-Rex Pro a 149 euro o Band 5 a soli 29 euro.