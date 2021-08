Uno sconto veramente assurdo attende gli utenti che vogliono cercare di risparmiare il più possibile su uno smartphone di fascia alta, da Esselunga è stata attivata un’ottima offerta tech, mirata su un dispositivo di casa Apple.

Coloro che vorranno completare l’acquisto saranno costretti a recarsi personalmente, e fisicamente, in uno dei tantissimi punti vendita sparsi per il territorio nazionale, il più rapidamente possibile. Avete capito bene, la discriminante fondamentale riguarda appunto il quantitativo di scorte disponibili, sono estremamente limitate, e non verranno rifornite in corso d’opera.

Esselunga: questi sconti sono assurdi

Il volantino Esselunga punto tutto sugli Apple iPhone 11, smartphone non propriamente recentissimi, data la commercializzazione ormai da più di un anno, ma comunque ancora all’avanguardia in termini di prestazioni generali, e specifiche tecniche integrate. Il prezzo attuale risulta essere più che conveniente, basti pensare che sono necessari “soli” 595 euro per la variante no brand, per capire che a tutti gli effetti potrebbe essere un vero affare.

La scheda tecnica, inoltre, parla di un dispositivo di altissimo livello, dotato di un ampio display da 6,1 pollici di diagonale, un processore A13 Bionic, 4GB di RAM, una batteria da 3110mAh, 2 fotocamere nella parte posteriore, il riconoscimento del viso 3D e lo sblocco con l’impronta digitale sotto il display.

L’acquisto, come anticipato, è possibile solamente nei punti vendita in Italia, non sul sito ufficiale, con annessa la solita garanzia di 24 mesi, da esercitare sempre nelle medesime location.