I prezzi attivati in questi giorni da carrefour sono decisamente più bassi di quanto ci saremmo mai aspettati, gli sconti attivati dall’azienda fanno sognare e risparmiare i consumatori, garantendo nel contempo la possibilità di accedere a buoni prodotti.

La soluzione corrente propone al pubblico “15 giorni di follie“, ciò sta a significare che ogni giorno sono disponibili promozioni mirate su un singolo prodotto, mantenendo ugualmente una buona base di riduzione su tanti altri modelli. Il 21 agosto, se interessati ad uno smartphone di fascia bassa, sarà possibile mettere le mani su un Oppo A15, disponibile all’acquisto a 89 euro (al posto dei 139 euro di listino), con 32GB di memoria interna e completamente sbrandizzato.

Carrefour: queste promozioni sono assurde

Al netto della soluzione indicata poco sopra, che ricordiamo essere attiva solamente nel giorno specifico, per tutta la durata della campagna promozionale sarà possibile mettere le mani su Oppo Find X3 Lite a 379 euro, Xiaomi Redmi Note 10 Pro a 279 euro, Samsung Galaxy A12 a 139 euro, Xiaomi Redmi Note 10S a 249 euro, Xiaomi Redmi Note 9T a 159 euro, TCL 20L a 179 euro, Alcatel 1SE 2020 a 99 euro e un discreto tablet Mediacom.

Osservando da vicino la campagna, ad ogni modo, troviamo anche una buona dotazione di sconti legata agli elettrodomestici di ultima generazione, come i televisori, in previsione del cambio a causa del DVB-T2, previsto a partire dal 2022. Per ogni altra informazione in merito al volantino carrefour, vi rimandiamo direttamente alle pagine che trovate nel nostro articolo.