Lo scorso mese Apple ha depositato un brevetto nel quale appariva un MacBook Pro con Apple Pencil integrata. Oggi, grazie all’impegno del designer Sarang Sheth è possibile osservare delle immagini che raffigurano il dispositivo e quelle che potrebbero essere le sue particolarità.

Apple MacBook Pro con Apple Pencil integrata potrebbe diventare realtà!

Il MacBook Pro apparso nei rendering 3D creati dal designer in collaborazione con LetsGoDigital fa spazio a Apple Pencil nella parte sovrastante la tastiera. Lo stilo quando non in utilizzo potrà essere riposto nel suo alloggiamento e automaticamente ricaricato dal dispositivo. La Touchbar, a dispetto di quanto riferito da numerose voci, continuerebbe ad essere presente ma le sue dimensioni particolarmente ridotte. Sheth immagina, infatti, un MacBook Pro con TouchBar del tutto spostata sul lato destro e molto più piccola rispetto a quanto realizzato da Apple fino ad ora.

L‘Apple Pencil potrebbe essere utilizzata direttamente su display poiché dotato di Touchscreen. Lo stilo pensato dal colosso di Cupertino per il suo MacBook Pro e mostrato da Sheth appare, inoltre, caratterizzato dalla presenza di alcuni tasti. Si presume che essi siano destinati ad alcune funzioni specifiche, come l’aumento e la diminuzione della luminosità del display o del volume del dispositivo; o l’applicazione di specifiche impostazioni da disegno.

La realizzazione di un MacBook Pro con Apple Mac Pencil è da ritenere ancora incerta ma non impossibile. Il colosso di Cupertino in futuro potrebbe decidere di rivoluzionare i suoi MacBook tramite l’introduzione di novità che renderebbero ancora più interessante i loro utilizzo.