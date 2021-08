L’operatore virtuale 1Mobile, attivo su rete Vodafone, ha prorogato tutte le sue offerte fino al 31 Agosto 2021, salvo eventuali altre proroghe. Il portafoglio offerte dell’operatore prevede diverse offerte a partire da 2,50 euro al mese.

Innanzitutto, si ricorda che 1Mobile prevede un’offerta dedicata ai dispositivi IoT e chiamata XConnect che è stata già prorogata al 22 Agosto 2021. Ricordiamoci ora le offerte prorogate.

L’offerta XConnect continua fino al 22 Agosto 2021, è attivabile con un costo di attivazione di 5 euro e prevede ogni mese un bundle con 100 minuti di traffico voce verso tutti i numeri nazionali di rete mobile e rete fissa, 50 SMS verso tutti i numeri nazionali e 1 Giga di traffico dati in 4G fino a 60 Mbps in download a 2,50 euro al mese. 1Mobile non consente il passaggio verso XConnect da nessuna promozione esistente, per cui l’attivazione non è possibile per i già clienti.

Per tutti i nuovi e già clienti, 1Mobile propone ancora senza alcuna variazione le offerte precedentemente proposte. Per esempio continua la 1Mobile Start Plus New offre ogni mese 500 minuti verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 30 SMS verso tutti i numeri nazionali e 5 Giga di traffico dati che diventato 8 Giga dal terzo mese. Il prezzo è pari a 4,99 euro al mese. E ancora, la 1Mobile Power XPlus si compone ogni mese di minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete fissa e rete mobile, 40 SMS verso tutti i numeri nazionali e 30 Giga di traffico dati che diventano 40 Giga dal terzo mese. Il costo è di 6,99 euro al mese.

Fino alla fine del mese disponibile anche la 1Mobile Call Unlimited Plus propone ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 50 SMS verso tutti i numeri nazionali e 1 Giga di traffico dati che diventa pari a 2 Giga al mese dal terzo mese. Il prezzo è di 6,99 euro al mese. 1Mobile Special XPlus prevede ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 50 SMS verso tutti e 60 Giga di traffico dato che diventato 75 Giga dal terzo mese. Il prezzo è pari a 8,99 euro al mese. Ed infine, la 1Mobile World Plus offre ogni mese 500 minuti verso tutti i numeri nazionali, minuti illimitati verso tutti i numeri 1Mobile, 320 minuti internazionali verso alcuni Paesi dell’Estero e 20 Giga di traffico dati che diventano 25 Giga dal terzo mese. Il costo è di 10 euro al mese.