Per tutto il mese di agosto l’operatore telefonico arancione sta riproponendo ai suoi clienti alcune offerte della serie WindTre MIA, come la MIA 80 e la MIA 100, a dei prezzi davvero bassissimi. In alcuni casi, infatti, si tratta di soli 6 euro al mese. Vediamo brevemente le offerte principali.

Anche fino al prossimo 31 agosto 2021 l’operatore telefonico WindTre ha deciso di riproporre ai suoi clienti le offerte appartenenti alla gamma MIA con dei prezzi super ribassati. In particolare, sono incluse offerte come MIA 30, MIA 50, MIA 80 e MIA 120.

Come riportato sul sito web mondomobileweb, l’operatore telefonico arancione sta proponendo queste offerte a dei prezzi molto bassi che, in alcuni casi, partono da soli 6 euro al mese. Tutte queste offerte includono minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e ben 500 SMS verso tutti.

Per quanto riguarda la promozione MIA 100, quest’ultima offre agli utenti 100 GB di traffico dati con connettività 4G, 100 SMS verso tutti e minuti illimitati di chiamate verso tutti. Vi ricordiamo che per tutte queste offerte telefoniche è però previsto un costo di attivazione, il quale può variare dai 4,99 euro ai 14,99 euro.

Vi ricordiamo infine che WindTre ha anche da poco reso disponibili per alcuni suoi ex clienti alcune promozioni appartenenti alla serie Go. Tra queste, ci sono ad esempio le offerte WindTre Go 50 Fire Plus, WindTre Go 100 Star Plus e WindTre Go Flash Plus LE e anche queste offrono numerosi giga per navigare a prezzi bassi.