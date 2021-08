Wind Tre GO 50 Fire Plus Limited Edition e Wind Tre GO 100 Fire Plus Limited Edition sono le due nuove offerte winback proposte dall’ultima campagna di SMS avviata dal gestore. Gli ex clienti che nei prossimi giorni riceveranno la comunicazione da parte dell’operatore potranno trasferire nuovamente il numero acquistando una nuova SIM e richiedere l’attivazione di una delle due tariffe disponibili.

Wind Tre: ecco le nuove offerte winback per gli ex clienti!

Le nuove offerte winback proposte da Wind Tre ai suoi ex clienti tramite SMS sono:

la Wind Tre GO 50 Fire Plus Limited Edition che, a un costo di soli 6,99 euro al mese da saldare tramite credito residuo, permette di ricevere: minuti illimitati verso tutti i numeri, 200 SMS verso tutti i numeri e 50 GB di traffico dati per la navigazione.

la Wind Tre GO 100 Fire Plus Limited Edition che, a un costo di soli 7,99 euro al mese da saldare tramite credito residuo, permette di ricevere: minuti illimitati verso tutti i numeri, 200 SMS verso tutti i numeri e 100 GB di traffico dati per la navigazione.

Le due tariffe non prevedono costi di attivazione e anche la SIM è offerta gratuitamente dal gestore Wind Tre. L’attivazione può essere effettuata esclusivamente dagli ex clienti che hanno ricevuto l’apposito SMS da parte del gestore e che intendono procedere nuovamente con la portabilità del numero su una nuova SIM Wind Tre.

Gli ex clienti, che non sono stati contattati dal gestore ma che intendono comunque trasferire il loro numero, possono consultare la pagina “Passa a WindTre” presente sul sito ufficiale e conoscere tutte le offerte disponibili.