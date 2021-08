Le offerte attivate da Unieuro sono veramente assurde, gli utenti si ritrovano ad avere la possibilità di godere di prezzi molto più bassi del normale, riuscendo nel contempo ad accedere a prodotti di alto livello, senza obbligarvi a rinunciare minimamente alla qualità generale.

La campagna promozionale, come sempre accade quando parliamo di Unieuro, è da ritenersi valida in ogni negozio sul territorio nazionale, come anche sul sito ufficiale dell’azienda. Tutti coloro che opteranno per l’acquisto tramite l’e-commerce, avranno anche l’opportunità di ricevere gratuitamente la merce presso il proprio domicilio, nel caso in cui dovessero spendere più di 49 euro (senza vincoli sulla categoria merceologica).

Unieuro: il volantino che nessuno si aspettava di vedere

I prodotti in promozione da Unieuro sono davvero moltissimi, e sopratutto vari tra di loro; osservando la campagna da vicino possiamo comunque trovare un top di gamma incredibile, dall’ottimo rapporto qualità/prezzo. Stiamo ovviamente parlando del Samsung Galaxy S21, un best buy assoluto, sopratutto dal momento in cui sono necessari 779 euro per l’acquisto della variante da 128GB, e completamente sbrandizzata.

Nell’eventualità in cui, invece, foste alla ricerca di soluzioni decisamente più economiche, il consiglio è di affidarsi quanto prima ad uno dei seguenti modelli, tutti in vendita a meno di 500 euro. I migliori sono Xiaomi mi 11 Lite, Samsung Galaxy A22, Oppo Find X3 Lite, Realme 8 Pro, Xiaomi Redmi Note 9T o similari.

