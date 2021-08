Gli ultimi sviluppi possono essere interessanti per i clienti di TIM. A differenza degli scorsi mesi, in cui le rimodulazioni tariffarie del gestore italiano riguardavano perlopiù aumenti di prezzo, in queste settimane gli abbonati del provider avranno l’opportunità di risparmiare sino a 2 euro ogni trenta giorni.

TIM, possibile risparmio di 2 euro ogni trenta giorni

La novità prevista dal gestore deriva da un cambiamento relativo alla funzione Sempre Connesso. Il servizio Sempre Connesso è presenta di default su tutti i profili ricaricabili a partire dal mese di Gennaio. Questo servizio può portare ad una spesa di 2 euro al mese.

In estate però TIM ha deciso di ridere la sua posizione. Se sino alla primavera, il Sempre Connesso di TIM era un qualcosa di obbligatorio da parte dei clienti, dall’estate – per la pressione dal 31 Maggio – i clienti avranno la possibilità di rinunciare alla funzione con conseguente risparmio mensile.

Le condizioni relative allo sviluppo del servizio Sempre Connesso di TIM restano però le stesse. La funzione diventa sempre operativa nel momento del rinnovo della propria ricaricabile. In caso di mancato credito per procedere al rinnovo automatico, il gestore attiverà di default sul profilo del cliente un mini ticket temporaneo con soglie senza limiti per le chiamate, i messaggi e la connessione internet.

Queste soglie senza limiti saranno disponibili per un giorno al semplice costo di 0,90 euro. Possibile però per i clienti anche un rinnovo per un secondo giorno, per un totale di 1,80 euro al mese. Questo saldo sarà prelevato da TIM successivamente alla prima ricarica utile.