Netflix sta per lanciare la sua stagione autunnale, mai così ricca di serie tv. La piattaforma streaming ha nella quinta stagione de La casa di carta la sua punta di diamante. La popolare serie tv spagnola sarà disponibile già a Settembre nella sua prima parte e successivamente a Dicembre con la seconda parte.

I clienti che desiderano attivare un piano con Netflix non potranno più usufruire del mese gratis. A sua volta, però, la tv streaming propone due offerte.

Netflix, le migliori offerte di Agosto quasi a costo zero

La prima offerta nasce da una partnership con TIM. Gli utenti potranno scegliere la promo Mondo Netflix con un costo mensile di 12,99 euro. Il ticket in questione garantisce al pubblico tutti gli eventi della piattaforma TIMvision, cui si aggiungono tutte le serie tv ed i film di Netflix. Il decoder TIMvision Box sarà disponibile a costo zero.

La seconda vantaggiosa offerta per Netflix è assicurata da Sky. I clienti della tv satellitare potranno ancora attivare il ticket Intrattenimento Plus. Con il pacchetto Intrattenimento Plus i clienti pagheranno un costo extra di 9,99 euro rispetto al tradizionale canone di abbonamento. Nel costo però è incluso libero accesso alla galleria di Netflix.

Sempre per Netflix, molte persone decidono anche di affidarsi alle VPN. La VPN è un servizio consigliassimo e facile da usare per qualsiasi utente per navigare protetti in rete, e che se usato con i più noti servizi di streaming (Netflix, Amazon Prime Video) daaccesso a cataloghi più vasti.NordVPN, la migliore VPN attualmente in rete, offre un ottimo servizio ed è in offerta con un prezzo scontatissimo.