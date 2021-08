Una nuova ondata di caldo sta caratterizzando i giorni centrali di questo Agosto rovente, il più caldo mai registrato soprattutto in alcune località italiane. E’ notizia di appena due giorni fa il raggiungimento della temperatura più alta che sia mai stata raggiunta in Europa da quando la si misura, e proviene da Siracusa con 48.8 gradi Celsius.

Nel frattempo il rapporto dell’IPCC sulla crisi climatica commissionato dall’ONU non lascia alcun dubbio nell’interpretazione: è l’uomo il principale responsabile dell’innalzamento repentino delle temperature, avvenuto soprattutto negli ultimi 60 anni. E se non si deciderà di intervenire immediatamente, ora che siamo già agli sgoccioli e quasi al punto di non ritorno, non ci sarà un nuovo momento per farlo.

Eppure la narrazione della crisi climatica e del riscaldamento globale è ancora disomogenea: come avvenuto con il Covid, i media si stanno rendendo responsabili di un pericolosissimo ridimensionamento della realtà agli occhi del grande pubblico.

Con la differenza che, nel caso della pandemia, estremizzare e spettacolarizzare i toni dello storytelling risultava necessario ad ottenere più visibilità (nonostante, per quanto grave, si tratti di una crisi alla quale la soluzione esiste, e consiste nel vaccinare la maggior parte della popolazione mondiale e investire sulla prevenzione per i prossimi anni). Per la crisi climatica, invece, sembra quasi portare più consensi la riduzione del problema ad un mero e semplice problema transitorio, verso cui non è necessario indirizzare tutta questa attenzione. E la dimostrazione sta nei nomi stessi con cui vengono chiamate le ondate di caldo che investono il nostro continente in questi giorni.

Lucifero, cosa si nasconde dietro al nome dato al caldo torrido di questi giorni

Si potrebbe pensare che