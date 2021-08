Nel corso dell’estate Iliad si conferma leader nel campo delle tariffe low cost. Anche il provider francese ha messo a disposizione varie opzioni per i clienti che attivano una nuova SIM. La migliore promozione è senza dubbio la Flash 120. I clienti che scelgono questa ricaricabile avranno chiamate illimitate, SMS da inviare a tutti e 120 Giga internet. Il costo è di soli 9,99 euro.

Iliad, si prepara il processo di dismissione al 3G

La Flash 120 di Iliad prevede inoltre anche un’opzione 5G. Proprio questo è uno degli aspetti più importanti della tariffa del gestore francese. Senza alcun costo aggiuntivo, i clienti potranno navigare con le velocità internet massime.

Nel corso di questi mesi Iliad ha già portato il 5G nei principali centri urbani e nelle principali città capoluogo d’Italia. Entro il 2022 sono attesi ulteriori sviluppi, con una decisa estensione della copertura sul suolo nazionale.

Al netto dell’arrivo del 5G, sono previsti anche una serie di cambiamenti da parte dell’operatore francese. Il gestore infatti a breve potrebbe dar vita ad un graduale ma costante processo di dismissione per le linee 3G.

La strada di Iliad, in questo caso, potrebbe ispirarsi ad un percorso già intrapreso da altri operatori, tra cui spiccano TIM e Vodafone, in vantaggio sui lavori. Lo stop alle connessioni 3G potrebbe essere spiegato anche con un desiderio di concentrare gli investimenti proprio sul 5G.

Ad oggi, però, almeno in casa Iliad non ci sono date certe. Sino a quando il gestore non raggiungerà la copertura omogenea del territorio, il 3G resterà protagonista. Ulteriori novità potrebbero quindi arrivare proprio nel 2022.