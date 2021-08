Gli utenti Android a quanto pare proprio non possono vivere un momento di pace, stando agli analisti di Zimperium infatti, un nuovo malware chiamato FlyTrap è in circolazione e sta violando accounts su accounts, il modus operandi è anche dannatamente subdolo, esso promette dei coupons sconto per le maggiori piattaforme a pagamento per poi ingannarvi.

Secondo i ricercatori il malware è già in circolazione da Marzo solo che, il suo codice mai visto prima, lo ha reso non facilmente individuabile, cosa che gli ha consentito di arrivare in ben 144 paesi infettando decine di migliaia di utenti.

Come agisce

Le app infette sono le seguenti:

GG Voucher (com.luxcarad.cardid)

Vote European Football (com.gardenguides.plantingfree)

GG Coupon Ads (com.free_coupon.gg_free_coupon)

GG Voucher Ads (com.m_application.app_moi_6)

GG Voucher (com.free.voucher)

Chatfuel (com.ynsuper.chatfuel)

Net Coupon (com.free_coupon.net_coupon)

Net Coupon (com.movie.net_coupon)

EURO 2021 Official (com.euro2021)

Esse sostanzialmente esordiscono come dei coupon da poter riscattare, solo che al momento propizio, per poter procedere, vi chiederanno di confermare la vostra identità effettuando l’accesso attraverso il proprio profilo Facebook, sarà proprio questo il momento cruciale in cui vi ruberanno le credenziali.

Si tratta di un modus operando tanto subdolo quanto furbo, dal momento che fa leva sul desiderio di ottenere uno sconto sui costi da pagare, solo che il costo è per l’appunto elevatissimo.

Ovviamente Google ha rimosso immediatamente le applicazioni dal suo Store, solo che la loro circolazione continua a causa degli stores esterni che non effettuano la stessa cernita di sicurezza che fa Google, dunque fate attenzione a quello che scaricate e informatevi prima.