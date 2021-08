Che occasione da expert, tutti gli utenti si ritrovano ad avere la possibilità di accedere a prezzi sempre più bassi ed economici, con i quali riuscire a mettere le mani su prodotti di alto livello, garantendosi un risparmio quasi mai visto prima in Italia.

Esattamente alla pari di quanto apprezzato in passato, il cliente si ritrova ad avere la possibilità di godere di tutti i prodotti in promozione in ogni negozio sparso per il territorio, come anche direttamente online sul sito ufficiale dell’azienda stessa. L’unica cosa da sapere riguarda le spese di spedizione, per la consegna a domicilio saranno sempre da aggiungere a quanto effettivamente mostrato a schermo.

Expert: il nuovo volantino che tutti stavano aspettando

Il volantino Expert cerca di accontentare tutti gli utenti, anche coloro che vorrebbero acquistare un top di gamma, cercando di spendere il meno possibile. Sfogliandone le pagine, infatti, scopriamo l’esistenza di alcune occasioni da non lasciarsi sfuggire, come Oppo find X3 Neo a 659 euro, ma anche Apple iPhone 11 in vendita a 629 euro, passando per l’ottimo Samsung Galaxy S21, il cui prezzo finale si aggira attorno agli 829 euro (per la variante no brand con 128GB di memoria interna).

Le altre proposte interessanti riguardano i cosiddetti indossabili, infatti in questo caso è possibile acquistare un buon Oppo Watch a 249 euro, ma anche Xiaomi Mi Watch Lite a 49 euro, Oppo Band Sport a 39 euro o Xiaomi Mi Watch a 99 euro.