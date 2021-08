Esselunga propone al pubblico italiano un nuovo assurdo volantino, per mezzo del quale risulta essere molto più semplice del previsto pensare di acquistare uno smartphone Apple, dalle prestazioni estremamente elevate.

Come al solito parliamo di una offerta tech, ovvero di una promozione legata ad un singolo prodotto, con possibilità di acquisto esclusiva nei singoli punti vendita in Italia, non sul sito ufficiale dell’azienda. L’altro aspetto da tenere fortemente in considerazione riguarda il quantitativo di scorte disponibili, ricordiamo essere estremamente limitato, e non rifornito in corso d’opera.

Esselunga: questo volantino fa impazzire gli utenti

Il prodotto da non perdere assolutamente di vista è l’Apple iPhone 11, uno smartphone estremamente interessante, dotato di una scheda tecnica di altissimo livello, nonchè di un prezzo effettivamente adeguato, se ricordata la sua presenza sul mercato da oltre 1 anno. Al momento, per la variante no brand con annessa garanzia di 24 mesi, sono necessari 595 euro per il suo acquisto definitivo.

Nell’eventualità in cui non conosciate la scheda tecnica, ricordiamo essere composta da display OLED da 6,1 pollici di diagonale, 2 fotocamere integrate nella parte posteriore (entrambe da 12 megapixel), ben 4GB di RAM, una piccola batteria da 3110mAh, sblocco del viso 3D, processore A13 Bionic dalle ottime prestazioni e fotocamera anteriore sempre da 12 megapixel.

Il risparmio è notevole, ma attenzione alle scorte disponibili; come anticipato, l’azienda ne ha distribuite veramente poche nei negozi, e purtroppo potrebbero terminare prima del previsto, consigliamo una rapida decisione.