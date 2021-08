Il volantino Coop e Ipercoop fa sognare gli utenti che vogliono acquistare un nuovo smartphone, senza doverlo pagare cifre troppo elevate, grazie sopratutto alla presenza di un modello in promozione ad un prezzo veramente bassissimo.

La soluzione descritta nel nostro articolo, lo ricordiamo, risulta essere attiva esclusivamente nei singoli punti vendita in Italia, con impossibilità di godere della medesima riduzione tramite il sito ufficiale dell’azienda. Il prodotto, ad ogni modo, è commercializzato con garanzia legale della durata di 24 mesi, ed è completamente sbrandizzato.

Coop e Ipercoop: spettacolari sconti vi attendono

L’offerta più importante della campagna promozionale è rivolta direttamente al Samsung Galaxy A12, uno smartphone non troppo recente, ma comunque ancora dotato di prestazioni interessanti, per il prezzo finale di soli 149 euro.

Scorrendo la scheda tecnica ne scopriamo le qualità generali, impreziosite da un buonissimo display da 6,5 pollici di diagonale, un processore octa-core abbastanza performante, il sistema operativo Android 10, la memoria da 64GB completamente espandibile, una batteria da 5000mAh per un’autonomia superiore alla media, 4 fotocamere nella parte posteriore e 4GB di RAM, senza dimenticarsi dei classici sistemi di sblocco, quindi riconoscimento dell’impronta digitale e del viso 2D.

L’acquisto, come anticipato, è possibile solo ed esclusivamente nei punti vendita in Italia, le scorte non dovrebbero rappresentare un problema, ma il consiglio è sempre di affrettare i tempi, in modo da non restare tagliati completamente fuori dalla possibilità di scelta. I dettagli sono tutti elencati qui sotto.