E’ prevista una nuova rimodulazione per i clienti WindTre che e’ gia’ in corso dal 1 agosto 2021. L’aumento potrebbe portare ad un rialzo dell’attuale tariffa fino 4 euro al mese in piu’ sulla bolletta.

L’operatore ha annunciato l’attuale modifica unilaterale il 14 giugno 2021, pubblicando tutti i documenti e gli avvisi del caso nella sua pagina web sotto la sezione “Wind Tre informa”.

Per tutti coloro che sono interessati, inoltre, la societa’ ha deciso di inviare un SMS informativo con il riepilogo della rimodulazione.

Ma cosa cambia? A partire dal 1 agosto 2021 alcune offerte di rete fissa saranno maggiorate fino a 4 euro al mese in piu’ sul costo della bolletta mensile.

Ma non tutto sembra andare storto, perche’ Wind Tre per andare incontro ai clienti ha deciso di applicare uno sconto in fattura di 2 o 4 euro al mese ai clienti che decidono di accettare la rimodulazione.

Ma attenzione: lo sconto sara’ attivo solo nel caso in cui ci sia un’offerta attiva per internet fisso che comprende il pagamento di un modem a rate.

La rimodulazione di WindTre

Secondo la societa’, questa mossa di marketing e’ da giustificare in base alla necessita’ di WindTre di “continuare a fornire livelli un servizio in linea con le crescenti esigenze del mercato”.

Pertanto, non si hanno ancora informazioni chiari su quali siano le offerte di rete fissa che vedranno attiva la rimodulazione. Anche se, come chiarito anche dalla societa’ stessa, l’acquisto di un modem non dovrebbe interferire con la ricezione della rimodulazione.

Inoltre, comunica Wind Tre che per tutti i clienti che hanno sottoscritto un contratto “vincolato temporalmente” o “bloccato”, avranno la possibilità di effettuare una segnalazione al Servizio Clienti 159. Mentre per i clienti che hanno attiva l’offerta “per sempre”, potranno ricevere il ripristino delle attuali condizioni della promo.