Vodafone in questo momento è senza dubbio uno degli operatori più attivi nel campo della telefonia mobile. Il gestore inglese ha deciso di operare con grande scrupolo nel corso di queste settimane, per contrastare Iliad e gli altri operatori low cost. In particolare, la compagnia inglese vuole garantire al pubblico tariffe utili per la portabilità da altro provider.

Vodafone, le due migliori tariffe per Agosto

Sotto questo punto di vista, la tariffa più conveniente per tutti gli utenti che attivano un piano con Vodafone è la Special 100 Giga. I clienti che scelgono questa promozione avranno un ticket con chiamate senza limiti verso tutti, SMS da inviare a chiunque più 100 Giga per navigare in internet. Previsto un costo mensile dal valore di 8,99 euro.

Ad oggi, questa tariffa può essere considerata la vera e grande alterativa di Vodafone rispetto alla Flash 120 di Iliad. Gli abbonati che decidono di sottoscrivere questa promozione dovranno al tempo stesso aggiungere una quota una tantum di 10 euro per la ricezione della SIM.

A differenza del passato, però, gli utenti che scelgono la tariffa di Vodafone avranno anche una garanzia. Il gestore infatti assicura un costo bloccato durante il primo semestre di abbonamento. Per la sottoscrizione della tariffa, i clienti interessati devono recarsi presso uno dei punti vendita ufficiali del gestore in Italia. Soltanto gli abbonati attuali di Iliad possono decidere di attivare la promozione anche online.

Il pubblico di Vodafone, in alternativa, può anche scegliere di attivare la ricaricabile Special 50 Giga. In questo caso, la tariffa prevede chiamate senza limiti verso tutti, SMS infiniti e 50 Giga per la connessione internet. Il costo è di soli 7,99 euro.