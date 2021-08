Ci sono diversi motivi per cui la connessione internet ai dati mobili di Vodafone non funzioni come previsto. In questi casi, la societa’ ha rilasciato delle linee guida da poter seguire per risolvere la maggior parte dei problemi legati alla mancanza di connessione internet o lentezza di navigazione.

Cosa fare se il tuo dispositivo non si connette ai dati mobili

Prova questi passaggi per la risoluzione di problemi saltuari sulla tua rete mobile:

Verifica che il tuo dispositivo abbia i dati mobili attivati.

Assicurati che le tue impostazioni APN siano configurate correttamente.

Se ti trovi in un’area di copertura regionale e utilizzi un telefono Android o Windows, attiva il roaming dati.

Inoltre, ci sono diversi motivi per cui potresti riscontrare una bassa velocità, tra cui:

Il sito web che stai visitando sta registrando un volume elevato di traffico web.

Stai provando ad accedere a siti web con una latenza elevata.

Le specifiche del dispositivo, come sistema operativo, potenza di elaborazione e memoria disponibile non sono sufficienti.

Se disponi di un dispositivo 4G e ti sposti in un’area di copertura 3G, potresti trovare difficolta’ di connessione internet.

Invio e ricezione di messaggi con allegato non riuscita

Nel caso invece tu stia cercando di inviare un messaggio con allegato senza riuscirci, ecco cosa puoi fare per risolvere.

Bisogna assicurarsi prima che le impostazioni dei messaggi con allegatisiano configurate correttamente sul tuo dispositivo. Se stai utilizzando un iPhone, assicurati che i messaggi MMS siano attivati.

Inoltre che la tua casella di posta e le cartelle dei messaggi inviati non siano piene. Puoi liberare spazio sul tuo dispositivo eliminando i vecchi messaggi.

Il mio telefono ha 5 tacche ma non si connette

È possibile che il tuo dispositivo visualizzi le barre del segnale anche quando la copertura di rete è limitata. Le barre del segnale visualizzate sul tuo dispositivo non sono sempre una vera indicazione della potenza del segnale.

Non esiste uno standard universale per determinare la potenza del segnale, il che significa che i metodi di misurazione della copertura di rete differiscono tra i produttori. Ad esempio, due barre di copertura potrebbero essere l’equivalente di tre su un altro telefono.