Il volantino Unieuro fa letteralmente sognare gli utenti con il lancio di una campagna promozionale veramente interessante, nonché piena di occasioni da non mancare, nell’ottica sempre di riuscire a risparmiare il più possibile su ogni acquisto.

I prezzi sono economici, ma i prodotti sono ugualmente di alto livello; le compravendite possono essere completate ovunque sul territorio, senza distinzioni o limiti degni di nota. Se interessati, ricordiamo essere attive anche online sull’e-commerce aziendale, con consegna gratuita della merce presso il domicilio, al superamento dei 49 euro di spesa effettivi.

Unieuro: il volantino inaspettato

Il prodotto su cui Unieuro ha principalmente focalizzato la propria attenzione, è chiaramente il Samsung Galaxy S21, uno smartphone da poco lanciato sul mercato nazionale, con il quale si potrà godere di prestazioni complessivamente superiori alla media. Il prezzo attuale risente della svalutazione temporale, di conseguenza basteranno 779 euro per il suo acquisto, almeno per quanto riguarda la variante no brand con garanzia di 24 mesi.

Coloro che invece vorranno cercare di mettere le mani su prodotti più economici, eventualmente strappando qualche piccolo affare, potranno fare affidamento su Xiaomi Mi 11 Lite, Oppo Find X3 Lite, Xiaomi Redmi Note 9T, Samsung Galaxy A22 o Realme 8 Pro, tutti in vendita a meno di 500 euro.

Il volantino Unieuro chiaramente riserva le proprie offerte anche ad altre categorie merceologiche ugualmente interessanti, per questo motivo consigliamo caldamente di prendere visione delle pagine che abbiamo inserito per voi direttamente nel nostro articolo, troverete ogni sconto.