Novità in termini di tariffe per i clienti di TIM. Anche per questa stagione estiva, il provider italiano ha deciso di mettere mano alle sue tariffe, ufficializzando un rincaro sui costi sulla telefonia mobile. Ad essere interessati, in questa circostanza, sono gli utenti che hanno attivato in precedenza delle offerte legate alla portabilità del numero.

TIM, nuovi prezzi in arrivo per le tariffe low cost

Nel dettaglio, le tariffe che rientrano nel giro di rimodulazioni di TIM sono le seguenti tre: Supreme, Five IperGo, e Iron. Tanti abbonati che hanno scelto queste tariffe dovranno ora aggiungere al costo mensile standard un extra di 2 euro ogni trenta giorni. I nuovi costi saranno validi sino ad ulteriore comunicazione del gestore italiano.

Per compensare gli utenti dal rincaro sui costi, TIM ha deciso di modificare in positivo le soglie di consumo degli abbonati. Coloro che sono interessati delle rimodulazioni avranno in aumentato 20 Giga aggiuntivi per la connessione internet. La soglia extra per la navigazione di rete sarà attivata in automatico sui profili tariffari degli utenti TIM idonei.

Anche in questa circostanza, le notizie sulle rimodulazioni dei costi riguardano solo ed esclusivamente i vecchi clienti di TIM. Per i nuovi abbonati il gestore propone invece una novità tutta in positivo. Chi sceglie una ricaricabile con la compagna nazionale avrà la garanzia di prezzi bloccati almeno durante il primo semestre di abbonamento. Così come per gli altri gestori, anche TIM ha aderito all’iniziativa voluta da AGCOM per tutelare i costi di tutti i nuovi abbonati.