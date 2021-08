Il social network più famoso e utilizzato in tutto il pianeta è senza alcun dubbio Instagram, la piattaforma proprietà di Facebook vanta infatti una platea di utenti a dir poco mostruosa, conquistata grazie alle innumerevoli funzionalità offerte dal format che consente a tutti di restare perennemente connessi con gli altri.

Tutto ciò ha reso nel tempo i profili Instagram una parte molto importante della nostra identità digitale, dal momento che essi raccolgono effettivamente una parte corposa della nostra persona, non solo foto, ma anche contatti, interessi, chat e ricordi, elemento che rende però i profili un’ottima preda per i truffatori che se ne vogliono appropriare.

In molti desiderano account ben costruiti, in quanto possono poi sfruttare l’identità per scopi illegali e quindi camuffarsi, per rubarli il metodo più usato è il phishing.

Phishing Instagram

Quella che vi segnaliamo oggi è una mail di phishing davvero ben fatta, la quale si basa sulla paura di perdere il proprio account per portarvi a perderlo per davvero, essa infatti avvisa dell’impossibilità di accedere all’account invitando ad un accesso sicuro presso un apposito link.

Si tratta di un ottimo lavoro in quanto innanzitutto personalizzata (i campi bianchi avranno i vostri username ed e-mail) e poi perchè la mail del mittente ricalca una mail ufficiale di Instagram.

A fare da campanello di allarme però c’è l’impostazione della mail, contraddittoria e con un italiano discutibile, ecco dunque perchè la migliore arma per difendersi è avere occhio scettico, non date retta a questa avvisi che vi spingono a fare accessi su link esterni.