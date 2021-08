Il volantino più pazzo dell’Estate 2021 è sicuramente da expert, al suo interno gli utenti possono scovare un buonissimo quantitativo di prodotti in promozione, con prezzi sempre più bassi ed economici tra cui è possibile scegliere, sempre nell’ottica del miglior rapporto qualità/prezzo.

La spesa è ridotta ai minimi termini da expert, ma ciò che apprezziamo maggiormente è la disponibilità della campagna sul territorio; dovete infatti sapere che gli acquisti possono essere completati in ogni negozio in Italia, come anche direttamente online sul sito

ufficiale dell’azienda stessa, senza differenze particolari. L’unico appunto da fare riguarda il pagamento delle spese di spedizione, sempre da aggiungere nel caso in cui si chiedesse la consegna a domicilio.

Expert: il volantino che nessuno si aspettava

All’interno del volantino Expert si possono comunque scovare tantissime occasioni da non perdere di vista, anche legate a smartphone di fascia alta. Tra questi annoveriamo chiaramente Oppo Find X3 Neo, in vendita a 659 euro, Apple iPhone 11, la vecchia generazione della serie più amata al mondo, disponibile a 629 euro, per salire poi verso il più richiesto Galaxy, ovvero l’S21, il cui prezzo si aggira attorno a 829 euro.

Dopo aver acquistato lo smartphone, il consiglio è di puntare dritti verso un indossabile, per godere di un’esperienza ancora più smart, ecco allora che può tornare utile un Oppo Watch a 249 euro, come anche uno Xiaomi Mi Watch Lite a 49 euro, per passare poi sul più economico Oppo Band Sport, il cui prezzo non va oltre i 39 euro.