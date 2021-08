Euronics prosegue sull’ottima strada intrapresa in passato, riuscendo a garantire all’utente la possibilità di accedere ad alcuni dei migliori prodotti in circolazione, senza mai richiedere un esborso particolarmente elevato o esoso.

Il risparmio, lo diciamo subito, è dietro l’angolo solo per alcuni fortunati consumatori, o meglio coloro che avranno la possibilità di recarsi personalmente in uno dei tanti punti vendita di proprietà del socio Euronics Nova sul territorio nazionale. La scadenza della campagna è fissata al 25 agosto 2021, salvo esaurimento anticipato delle scorte.

Euronics: la spesa è ridotta ai minimi termini

La spesa da Euronics è ridotta ai minimi termini, sebbene comunque la maggior parte degli smartphone in promozione non tocchi la fascia alta del settore. Il miglior modello è senza dubbio il Samsung Galaxy S20 FE, un dispositivo lanciato in Italia nel corso del 2020, e caratterizzato dalle stesse identiche specifiche del Galaxy S20, ma con alle spalle il processore Qualcomm Snapdragon; il prezzo attuale si aggira attorno ai 499 euro.

Coloro che invece vorranno cercare di spendere ancora meno, potranno fare affidamento sui vari Samsung Galaxy A52, Galaxy A22, Xiaomi Redmi Note 10, Xiaomi Redmi Note 10 Pro, Xiaomi Mi 11 Lite, Samsung Galaxy A12 o Xiaomi Redmi Note 9T.

Gli sconti del volantino Euronics li abbiamo per comodità riassunti nelle pagine che trovate nell’articolo, ricordatevi ad ogni modo tutte le limitazioni che abbiamo discusso in precedenza, importanti in merito all’accessibilità diretta in negozio.