La spesa da Esselunga è davvero ridotta ai minimi termini, grazie alla presenza di un volantino veramente molto interessante, tramite il quale tutti gli utenti possono accedere ad un prodotto Apple, senza spendere cifre particolarmente elevate o importanti.

La campagna promozionale attiva in questi giorni prende il nome di offerta tech, modalità già vista ed apprezzata in passato, promette all’utente uno sconto importante, ma esclusivo sul singolo prodotto, non su una molteplicità di soluzioni. L’accesso è possibile in ogni negozio sul territorio nazionale, senza distinzioni o limitazioni, ricordando comunque che gli acquisti non possono essere completati online tramite il sito ufficiale.

Esselunga: le offerte del volantino sono assurde

Il prodotto su cui si basa integralmente la campagna promozionale di Esselunga è l’Apple iPhone 11, uno smartphone in vendita in Italia dal 2019, e caratterizzato da specifiche comunque molto interessanti, nonostante sia trascorso diverso tempo dal lancio ufficiale sul mercato nostrano. Il prezzo attuale, pari a soli 595 euro, porta a considerarlo alla stessa stregua di un best buy, proprio in termini prestazionali e fotografici.

La scheda tecnica, nel caso in cui la ignoraste, è molto allettante, infatti parla di un display OLED da 6,1 pollici di diagonale, processore A13 Bionic, sblocco del viso 3D, 2 fotocamere nella parte posteriore, per finire con 4GB di RAM ed una batteria da 3110mAh.

La campagna promozionale la potete sfogliare nel dettaglio direttamente sul sito ufficiale dell’azienda.